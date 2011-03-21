Попов успокаивает нервы утюгом

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ проживает в квартире площадью 110 кв. м, которую получил на посту министра ЖКГ.

Об этом сам А.ПОПОВ рассказал газете «Сегодня» (№62 от 21 марта).

Квартира находится на последнем этаже дома на Днепровской набережной с видом на реку. Квартира главы КГГА - примерно 110 кв. метров и состоит их четырех комнат - гостиная-студио, комната дочери, кабинет и спальня. Практически вся мебель, по словам А.ПОПОВА, изготовлена в Донецкой и Полтавской областях. По его словам, мебель выглядит как итальянская, а стоит дешевле (например, диван - порядка 15 тысяч гривень, а подобный импортный - 25 тысяч). На полу в гостиной и кухне кафель под мрамор, в остальной квартире - ламинат. В гостиной полукруглый диван с гобеленовой обивкой, у окна большой стол, за которым собирается вся семья - дочь, сын с женой и внучкой. Сын А.ПОПОВА Дмитрий проживает в Комсомольське Полтавской области.

Как сказал председатель КГГА говорит, что эту квартиру получил, когда стал министром ЖКХ (средняя стоимость такого жилья - около 150 тысяч долларов). «До этого жил в ведомственной гостинице, супруга - в Комсомольске. А свою первую квартиру я получил в 33 года. Шесть лет проработал в Полтаве, в органах. Карьера складывалась удачно. Но предложили работу в Комсомольске в стройтресте и пообещали квартиру. А потом меня пригласил руководитель треста и говорит: «Мы решили тебя выдвинуть кандидатом в мэры Комсомольска. Иди, или квартиры не получишь». Вот и пришлось», - сказал А.ПОПОВ.

Как пишет «Сегодня», в домашнем кабинете главы КГГА очень много икон - все они подарены друзьями, а одна - патриархом КИРИЛЛОМ. «Когда у меня трудные дни, я обращаюсь к большой иконе Богородицы, и она мне помогает», - отметил он.

А.ПОПОВ заверил, что домработницы у его семьи нет, а за порядком следит супруга. «У нас, если не помыта посуда, это уже ЧП. Она и меня приучила за собой мыть даже чашку. А свои костюмы глажу только сам - так успокаиваю нервы после тяжелого дня», - отметил А.ПОПОВ. Костюмы глава КГГА, по его словам, покупает в ТРЦ «Пирамида» недалеко от дома и в еде непривередлив. «Люблю, когда Ира готовит окрошку, борщ с фасолью, а еще запекает карпа в фольге», - отметил А.ПОПОВ.