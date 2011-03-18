Литвин не видит угрозы дефолта, ведь даже США живет в долг

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН убежден, что Украине не грозит дефолт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью телеканалу «Рада».

«Украине ничего не грозит. Грозит лишь одно - продолжение политических споров, политических войн и выяснения отношений», - сказал спикер.

Говоря о существовании немалого государственного долга, В.ЛИТВИН заметил, что в мире нет ни одной страны, которая не имела бы такого долга. По его словам, есть страны, в которых долг составляет 300% всего национального богатства страны. При этом спикер добавил, что даже самая богатая страна - США - также живет в долг.

«Нужно уметь управлять долгом, и даже зарабатывать на долгах», - сказал председатель ВР. По словам В.ЛИТВИНА, все настроения катастрофизма неприемлемы. «Раскручивать эту тему политикам, которые вчера или сегодня причастны к власти, - это абсолютно аморально, я бы сказал, даже преступно», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, согласно перечню, который опубликовало американское издание Business Insider, Украина попала в список 18 стран, которым грозит дефолт. В своих оценках эксперты исходили из размера внешнего долга, а также финансовой и политической стабильности в стране. Украина заняла в этом списке шестое место из-за большого размера внешнего долга и замедленного роста экономики.

Эксперты Всемирного банка оценили внешний долг Украины в 82% ВВП.