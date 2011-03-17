Литвин о долгах, газе, ценах и кризисе управления

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает нынешний год “критически ответственным” для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции в Житомире.

В частности, он отметил, что политическая ситуация в стране является непростой.

"Должен сказать, что у нас в целом непростая ситуация в стране, и этот год 2011-й является критически ответственным для Украины", - сказал председатель ВР.

В.ЛИТВИН убежден, что политическая ситуация в Украине усложнена необходимостью отдавать другим странам долги из госбюджета. "Сегодня каждый месяц из государственного бюджета нужно 8 млрд. отдавать долгов", - отметил он.

Он подчеркнул, что политическую ситуацию в стране осложняет и подорожание газа. "Проблема газа есть, при таких ценах людям за газ будет тяжело платить. Но давайте скажем, что мы сами собственными силами, преследуя свои политические и другие интересы, загнали страну в тупик по газу", - сказал он.

В.ЛИТВИН также не исключил, что цены на продовольствие и газ в Украине будут расти и в дальнейшем ввиду того, что сжиженный газ будет поставляться в первую очередь в Японию.

Он сообщил, что в государстве также существует кризис управления. "Мы полностью исчерпали те реформы, которые были в управлении, здесь сегодня нужно работать, что называется, "с колес"", - добавил В.ЛИТВИН и призвал украинских политиков консолидироваться и объединиться вокруг решения проблем.