Чиновники ломают головы, как отметить год «царствования» губернаторов?
Томенко говорит, не спят ночами...
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО отмечает, что руководство регионов планирует на высшем уровне отметить годовщину своего пребывания в должности.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, заместитель председателя ВР напомнил, что уже состоялось подведение итогов года деятельности Президента и года работы премьер-министра. Теперь же, по его словам, чиновники местного уровня готовятся на высшем уровне отметить годовщину пребывания в должностях глав областных администраций.
Н.ТОМЕНКО назвал традиционным, что со времен и Российской империи, и советской власти, «чем дальше от Киева – тем более высокую степень лести в отношении своих начальников демонстрируют чиновники». Он сообщил, что, как информируют журналисты, «чиновничество не спит по ночам, думая, как должным образом увековечить будущую дату года «царствования» так называемых губернаторов».
В то же время, по словам Н.ТОМЕНКО, реальный результат свидетельствует о том, что, как минимум, два серьезных дела удалось сделать руководителям областей за последний год. Первым таким делом Н.ТОМЕНКО назвал переход всего чиновничества и должностных лиц коммунальных предприятий, включая школы и больницы, в Партию регионов. Второе, по его словам, это то, что удалось завершить создание списка «правильных» и «неправильных» бизнес-структур и предпринимателей и, соответственно, определить принципы работы с ними. «Правильных» - не трогать и дать возможность максимально осваивать бюджетные средства. «Неправильных» - терроризировать проверками, пока они не признают генеральную линию партии», - сказал Н.ТОМЕНКО.