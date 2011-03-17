Чиновники ломают головы, как отметить год «царствования» губернаторов?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО отмечает, что руководство регионов планирует на высшем уровне отметить годовщину своего пребывания в должности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, заместитель председателя ВР напомнил, что уже состоялось подведение итогов года деятельности Президента и года работы премьер-министра. Теперь же, по его словам, чиновники местного уровня готовятся на высшем уровне отметить годовщину пребывания в должностях глав областных администраций.

Н.ТОМЕНКО назвал традиционным, что со времен и Российской империи, и советской власти, «чем дальше от Киева – тем более высокую степень лести в отношении своих начальников демонстрируют чиновники». Он сообщил, что, как информируют журналисты, «чиновничество не спит по ночам, думая, как должным образом увековечить будущую дату года «царствования» так называемых губернаторов».

В то же время, по словам Н.ТОМЕНКО, реальный результат свидетельствует о том, что, как минимум, два серьезных дела удалось сделать руководителям областей за последний год. Первым таким делом Н.ТОМЕНКО назвал переход всего чиновничества и должностных лиц коммунальных предприятий, включая школы и больницы, в Партию регионов. Второе, по его словам, это то, что удалось завершить создание списка «правильных» и «неправильных» бизнес-структур и предпринимателей и, соответственно, определить принципы работы с ними. «Правильных» - не трогать и дать возможность максимально осваивать бюджетные средства. «Неправильных» - терроризировать проверками, пока они не признают генеральную линию партии», - сказал Н.ТОМЕНКО.