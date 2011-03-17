Янукович задался целью привезти Поживанова в Украину?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ рассказал, что не исключал возможности возвращения правоохранительными органами Украины из-за границы некоторых политиков, в отношении которых в настоящее время возбуждены уголовные дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время заседания Общественного гуманитарного совета сегодня в Киеве.

«Сегодня идут суды, идет следствие по всем направлениям. Есть попытка, как говорят, это называть политическими преследованиями. Кое-кто говорит, что будем искать политическое убежище…», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В связи с этим он отметил: «Мне сегодня докладывали: я задаю вопрос одному руководителю из правоохранительных органов – говорю, вы знаете, где он находится? Знаю. Вы что не можете его привезти в Украину, или не знаете, как это делается?».

По словам Президента, этот руководитель ему ответил, что «не дай Бог, кто-то узнает, что мы направили людей в эту страну, – сразу будет основание по всем международным правилам дать ему политическое убежище».

Как подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, в таких случаях необходимо выполнить все международные нормы и законы. «У нас другого пути нет. Поэтому я говорю, когда Леонид Макарович (Л.КРАВЧУК – УНИАН) выступал, не нужно раздражать», - также резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, бывший глава Госкомрезерва Михаил ПОЖИВАНОВ находится в процессе получения статуса политического беженца в Австрии. По словам экс-чиновника, он уже подал документы на предоставление политического убежища, успел пройти первые интервью. Процедура, таким образом, запущена.