Наливайченко уверяет, что в Нашей Украине персонального конфликта нет

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что в партии нет персонального конфликта.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН, комментируя сообщение некоторых СМИ относительно наличия конфликта между ним и лидером партии Виктором ЮЩЕНКО.

«Плохо, что прошлая история “Нашей Украины” уже приучила всех именно к такому восприятию событий в партии. Я это опровергаю», - сказал он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что за «последние полгода мы начали наводить порядок в партии. Имеем первые результаты».

По его словам, партия ожила, есть виденье ее развития, есть здоровая цель, есть понимание того, какие провести организационные изменения. «Конечно, это может кого-то раздражать. Потому и распространяются сплетни о надуманных дрязгах. Не исключаю, что они исходят из кабинетов власти и от наших политических конкурентов», - сказал председатель политсовета.

«Курс на обновление партии, оптимизацию ее работы, обеспечение прозрачности ее решений и ясности позиции – это не требование времени. Эти процессы – необратимы», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Бесспорно, отметил он, в партии идут дискуссии. «Они не касаются персон. Они касаются способа и системы работы», - сказал он.

Председатель политсовета сообщил, что в пятницу состоится заседание политсовета партии. «Он решит, насколько мы готовы проводить съезд, чтобы реализовать изменения, и когда проводить собрание партийцев», - сказал он.

«Для эффективности нам нужно единство. Этого пытаюсь достичь. Поэтому прошу следить за нашими решениями и результатами, а не за разговорами вокруг «Нашей Украины», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщалось, некоторые СМИ со ссылкой на источники в «Нашей Украине» писали, что съезд партии «Наша Украина», запланированный на 19 марта, переносится якобы из-за наличия конфликта между В.НАЛИВАЙЧЕНКО и В.ЮЩЕНКО, касающегося проекта изменений в Устав партии, которые бы усилили влияние в партии председателя политсовета.