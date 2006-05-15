Новая Верховная Рада соберется через 10 дней
Решение приняла рабочая группа по подготовке первой сессии
Первое заседание новоизбранного парламента состоится 25 мая.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила председатель пресс-службы Верховной Рады Украины Виктория ШВЕДОВА.
По ее словам, такое решение было принято сегодня в ходе заседания рабочей группы по подготовке первого заседания Верховной Рады пятого созыва.
Также рабочая группа создала три подгруппы.
Первая подгруппа будет отвечать за вопросы, связанные с торжественной церемонией открытия первого заседания ВР и регламентом и повесткой дня работы сессии. Вторая подгруппа - заниматься вопросами формирования парламентских комитетов и руководящего состава комитетов, а также фракций и коалиций, третья подгруппа – вопросами обеспечения условий деятельности ВР и депутатов.