Новая Верховная Рада соберется через 10 дней

Первое заседание новоизбранного парламента состоится 25 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила председатель пресс-службы Верховной Рады Украины Виктория ШВЕДОВА.

По ее словам, такое решение было принято сегодня в ходе заседания рабочей группы по подготовке первого заседания Верховной Рады пятого созыва.

Также рабочая группа создала три подгруппы.

Первая подгруппа будет отвечать за вопросы, связанные с торжественной церемонией открытия первого заседания ВР и регламентом и повесткой дня работы сессии. Вторая подгруппа - заниматься вопросами формирования парламентских комитетов и руководящего состава комитетов, а также фракций и коалиций, третья подгруппа – вопросами обеспечения условий деятельности ВР и депутатов.