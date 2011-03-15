Как понять, где граница с Россией?

Сегодня в Харькове началось второе заседание Совместной украинско-российской демаркационной комиссии, созданной согласно Договору между Украиной и Российской Федерацией о демаркации российско-украинской государственной границы, подписанному 17 мая 2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, украинскую делегацию возглавляет посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Леонид ОСАВОЛЮК, российскую - главный советник Министерства иностранных дел России Александр ВАВИЛОВ. От Харьковской облгосадминистрации в заседании принимает участие заместитель председателя - руководитель аппарата ОГА Василий ХОМА.

Также в работе комиссии принимают участие представители министерств иностранных дел, юстиции, обороны Российской Федерации и Украины, представители пограничных служб и других государственных органов обеих сторон.

На заседании Комиссии прорабатываются материалы и документы, необходимые для организации демаркационных работ на линии государственной границы, сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.