ВР включила в повестку дня проект о «сенсорном пальце»

проект постановления о введении в действие сенсорной системы голосования

Киев. 15 марта. УНИАН. Верховная Рада включила в повестку дня проект постановления «О введении регистрации народных депутатов Украины и фиксации результатов их личного голосования с помощью сенсорной клавиши».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 297 народных депутатов из 387, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, который является автором этого проекта постановления, обратился в Комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента с предложением завтра на заседании рассмотреть данный проект постановления с тем, чтобы в четверг, 17 марта, ВР смогла определиться относительно данного проекта постановления.

Как сообщал УНИАН, 2 марта В.ЛИТВИН заявил, что подпишет постановление о введении в эксплуатацию модернизированной системы «Рада-3», которая обеспечивает персональное голосование депутатов.

Однако 14 марта В.ЛИТВИН заявил, что, согласно заключениям юристов, система «Рада» с использованием сенсорной клавиши должна вводиться решением ВР, а не распоряжением председателя парламента.

***Аппарат ВР провел сертификацию модернизированной системы “Рада-3” с использованием сенсорной клавиши в 2008 году, когда спикером ВР был А.ЯЦЕНЮК. Данная система предусматривает, что голосование депутат начинает с нажатия сенсорной клавиши, удерживая которую, он должен нажать кнопку "За", "Против", или "Воздержался". Предусматривается, что если в течение 11 отведенных для голосования секунд парламентарий отпустит одну из кнопок, его голос не зачтется.