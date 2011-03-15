Ежегодный благотворительный вечер Burns Night 2011

От имени Дейва Янга, президента благотворительной организации «Киевский клуб львов», приглашаем Вас принять участие в пресс-конференции, посвященной крупнейшему ежегодному благотворительному событию Украины - Burns Night, и деятельности «Киевского клуба львов».

Пресс-конференция состоится в пятницу, 18 марта, в 12:00 в конференц-зале «Париж» гостиницы «Хаятт Ридженси Киев», по адресу: ул. Аллы Тарасовой, 5.

На пресс-конференции выступят:

Дейв Янг, президент «Киевского клуба львов»

Стюарт Маккензи, главный организатор Burns Night

Ассия Ахат, постоянный гость Burns Night

Анатолий Воронин, главный врач ожогового центра при Киевской городской больнице №2

Во время пресс-конференции спикеры расскажут о Burns Night - основном благотворительном мероприятии Киева, благодаря которому за последние 4 года было собрано 370 000 долларов США на различные благотворительные проекты, а также о благотворительных планах «Киевского клуба львов» на 2011 год.

Международная ассоциация Lions Club (Клубы львов) является крупнейшей благотворительной организацией, которая насчитывает более 45 000 клубов по всему миру.

«Киевский клуб львов» был основан в 2002 году.

Burns Night – ежегодное мероприятие, которое проходит в Киеве под эгидой представителей иностранной и киевской бизнес-элиты. Целью Burns Night является сбор средств для помощи нуждающимся.

Необходима аккредитация! Она проводится до 18.00 четверга, 17 марта.

Контакты:

Вера Черныш,

координатор по связям с общественностью

vera.chernysh@wipr.com.ua

+38 (067) 723 67 09