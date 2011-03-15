ВР вызывает на ковер председателя Фонда госимущества

Верховная Рада Украины в пятницу, 18 марта, в рамках Часа вопросов к правительству, решила заслушать информацию председателя Фонда государственного имущества Украины Александра РЯБЧЕНКО о приватизации объектов государственной собственности на протяжении 2010-2011 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 305 из 404 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Вчера лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО предложил заслушать А.РЯБЧЕНКО, но поскольку председатель ФГИУ не является членом Кабинета министров Украины, а каждую пятницу на каждой пленарной недели в парламенте проходит Час вопросов к правительству, депутаты решили путем голосования принять решение заслушать информацию о приватизации.