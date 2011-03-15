Табачник обещает 4G-интернет в каждую школу

За четыре года все школы могут быть подключены к 4G-интернету.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК сообщил вчера в Полтаве. Он посетил Полтавский национальный технический университет им. Ю. Кондратюка, который имеет возможность проводить для своих студентов дистанционное обучение. Практически аналогичный проект разрабатывает Минобразования в рамках Национальной программы "Открытый мир".

«Тогда мы забудем, что такое карантин, что такое остановка занятий, потому что каждый ребенок сможет работать на расстоянии», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Благодаря новому проекту, качество образования будет повышаться не только в областных центрах, городах, но и в сельской местности, считает министр.

«В каждом районе лучший учитель-методист сможет провести урок физики или математики, или литературы на несколько школ, на всю параллель 5-х, 7-х, 9-х классов", - сказал Д.ТАБАЧНИК.