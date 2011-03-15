Эксперт советует Тимошенко пойти на судьбоносное решение

Лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО сейчас стоит пойти на публичное обновление команды.

Такое мнение высказал директор GMT-group Анатолий ЛУЦЕНКО в комментарии УНИАН.

В частности, по словам эксперта, «актуализация темы столичных выборов стала катализатором политического процесса не только во властной, но и в оппозиционной среде”.

Как отметил А.ЛУЦЕНКО, «сколько бы ни было манипуляций относительно даты начала избирательного процесса, уже сейчас можно утверждать, что позднее октября 2012 года столичные выборы точно не будут назначать. Это временная константа».

«Социологические данные, обнародованные в последнее время в СМИ, свидетельствуют о том, что, несмотря на отставку давнего главы киевского БЮТ Анатолия СЕМИНОГИ, блок сохраняет шансы на получение неплохого результата на выборах в Киеве. Вполне очевидно, что во многом рейтинги БЮТ в Киеве будут зависеть от того, кто возглавит стратегическое «киевское направление», - считает политолог.

По его мнению, «по результатам местных выборов БЮТовские структуры выглядят скорее дезорганизованными. Причем и в тех регионах, где блок получил неплохой результат”.

«Батькивщина», как структурное ядро БЮТ, не показывает пример союзникам по блоку на предмет эффективности. А в кадровой работе доминирует корпоративный интерес вице-премьера оппозиционного правительства. Подтверждения этого лежат на поверхности: «С Херсона сняли эффективного на местном уровне менеджера – «обнажили» херсонскую организацию и киевскую», - отметил эксперт.

Следовательно, по мнению политтехнолога, «для Юлии ТИМОШЕНКО наступает время, когда она должна пойти на публичное обновление команды, которое предполагает привлечение «новых лиц» не только из «Батькивщины», но и из партий-союзниць, общественных организаций, профессиональных и других групп, и пребывания БЮТ в оппозиции как раз дает ей такую возможность”.

Это, конечно, отметил А.ЛУЦЕНКО, “будет предполагать отказ от сектантского принципа партийного построения и переход на приближенную к европейской модель партийного развития. Готова ли Юлия Владимировна вырвать свои политические проекты из рук «старых генералов» - покажет время. Впрочем, очевидно, от этого будет зависеть ее политическое будущее».