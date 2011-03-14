Королевская подозревает, что вслед за гречкой может исчезнет бензин

Неадекватные меры, принимаемые правительством, приводят к подорожанию топлива и ухудшению его качества на заправках. На рынке нефтепродуктов может повториться сценарий с гречкой, когда ручное регулирование привело к полному исчезновению товара из продажи, считает Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по промышленной, регуляторной политике и предпринимательству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, по ее словам, «та же политика, которая привела к исчезновению с полок магазинов гречки, сегодня может привести к тому, что с украинских заправок исчезнет качественное топливо. Как показывает практика, все, к чему прикасается власть, резко дорожает или вовсе пропадает из продажи».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что из-за административного регулирования цен многие поставщики топлива будут вынуждены уйти с рынка, что приведет к его монополизации несколькими игроками. Следствием снижения конкуренции станет дефицит и дальнейший рост цен, а также появление на рынке некачественного топлива.

«Недалек тот час, когда на украинские дороги возвратятся торговцы с канистрами, вернутся уже подзабытые времена, когда каждая заправка будет похожа на игру в русскую рулетку», - подчеркнула глава парламентского комитета.

Устанавливая цены на нефтепродукты в ручном режиме, правительство достигнет результатов, обратных декларируемым, а очередной виток роста цен опять объяснит мировым кризисом и происками «спекулянтов». «Только эти объяснения ничем не помогут автомобилистам, которые потратят на дорожающее топливо и ремонты автомобилей последние деньги», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она считает, что стабилизировать ситуацию на рынке может только прозрачность и рост конкуренции на рынке. Глава Комитета Верховной Рады напомнила, что она инициировала создание в парламенте Временной следственной комиссии для расследования причин неконтролируемого роста цен на продукты питания. По ее мнению, эта комиссия должна незамедлительно заняться расследованием ситуации и на рынке нефтепродуктов. «Я рассчитываю на здравую позицию своих коллег в парламенте, которые должны поддержать создание этой комиссии. Парламент должен выяснить все обстоятельства развернутой правительством псевдоборьбы с ценами, в результате которой цены начинают резко расти», - подчеркнула народный депутат.

Пресс-служба напоминает, что в начале марта Н.КОРОЛЕВСКАЯ предупреждала власть об опасности возникновения «ценовых шоков» на топливо и некоторые другие группы товаров. Народный депутат призвала власть «быть адекватной вызовам, которые сегодня создаются на внешних рынках и которые провоцируются на внутренних рынках».