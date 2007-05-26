Секретариат с обеих сторон окружили сторонники Нашей Украины и Партии регионов
11:24, 26 мая 2007Политика
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Между ними забор и милиция
Здание Секретариата Президента Украины со стороны улиц Банковой и Лютеранской окружили сторонники «Нашей Украины» и Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, сторонники «Нашей Украины», по 50 человек со стороны улиц Банковой и Лютеранской, разместились перед входом на территорию Секретариата – перед забором, а сторонники Партии регионов в количестве нескольких тысяч человек с обеих сторон за ними. Представителей єтих политических сил разделяет переносной металлический забор и два ряда милиционеров.
Активисты держат флаги своих политических сил.
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