Катеринчук заявляет, что руками налоговой власть уничтожает его партию

Европейская партия Украины заявляет о намерении власти ликвидировать ее.

Об этом говорится в заявлении лидера партии Николая КАТЕРИНЧУКА, переданном УНИАН.

“Ввиду системности препятствования деятельности нашей политической силы, мы вынуждены заявить о попытке действующей власти ликвидировать Европейскую партию Украины”, - подчеркивается в заявлении.

Н.КАТЕРИНЧУК утверждает, что последним аргументом в пользу такого суждения стала попытка налоговой инспекции Деснянского района Киева через суд ликвидировать одну из наиболее многочисленных и разветвленных областных организаций партии – Киевскую.

“В прошлом месяце мы уже сообщали об инциденте вокруг арендованного нашей партией помещения по ул. Госпитальная у государственного предприятия ОАО «Интурс-Киев», который до этого времени так и не решен. Все наши попытки решить спор в правовом поле оказались напрасными”, - напомнил он.

В настоящее время, отметил лидер ЕПУ, поднят на поверхность прошлогодний конфликт между партией и налоговиками, который получает новый оборот. “И это несмотря на то, что в прошлом году Окружной административный суд Киева отказал налоговой, а в январе этого года иск не был удовлетворен и Киевским апелляционным административным судом. Власть сознательно добивается ликвидации Киевской областной организации, которую возглавляет оппозиционный депутат в Киевском областном совете Дмитрий РАТНИКОВ. Вероятно, ей не по нраву и политическая деятельность других депутатов районных советов Киевской области, которые были избраны по спискам Европейской партии Украины и выступают с резкой критикой в адрес местных чиновников”, - говорится в заявлении.

Н.КАТЕРИНЧУК утверждает, что еще одним доказательством давления на лидеров партии стала прокурорская проверка деятельности предприятий, которые находятся в собственности председателя Волынской областной организации Европейской партии Украины, депутата Луцкого городского совета Елены ГОЛЕВОЙ. “На днях она была вынуждена обратиться с письмом к лидеру партии Николаю КАТЕРИНЧУКУ о защите от безосновательных и антизаконных проверок налоговой милицией принадлежащих ей предприятий. К слову, на Волыни широко известна принципиальная оппозиционная деятельность Е.ГОЛЕВОЙ”, – заявил лидер ЕПУ.

“Ввиду вышеизложенного, мы не без основания утверждаем о системных фактах притеснения и препятствования деятельности как отдельных членов партии, так и политической силы в целом.

В то же время мы заявляем о неизменности избранного нами курса и заверяем оппонентов в непримиримости к тем действиям и решениям власти, которые негативно будут влиять на благосостояние граждан или не будут обеспечивать надлежащую защиту их прав и свобод. Любые попытки препятствования свободному и демократическому развитию государства через применение действующей властью разного сорта «влияний» будут всегда иметь решительное отпор и резкую негативную оценку в Европейской партии Украины”, – говорится в заявлении.