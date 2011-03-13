Ярошенко: В 2011 году финансирование Евро-2012 увеличится в 2 раза

В Украине в 2011 году финансирование программы подготовки страны к проведению чемпионата Европы по футболу Евро-2012 увеличится в 2 раза по сравнению с прошлым 2010 годом – до 18 млрд. грн.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Донецке министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

По его словам, в прошлом 2010 году государственная программа Евро-2012 была профинансирована в объеме 9,1 млрд. грн., что в 2,7 раза больше, чем было потрачено на эти цели в 2009 году. Но в текущем 2011 году сумма расходов на финансирование данной программы увеличилась уже до 18 млрд. грн., что практически в 2 раза больше, чем в 2010 году, констатировал министр.

Ф.ЯРОШЕНКО заверил: «В этом году у нас также много источников разных финансирования... до18 млрд. грн. мы должны профинансировать расходы, и мы знаем, у нас есть соответствующие источники, поэтому это будет профинансировано».