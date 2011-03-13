Украина примет участие в 21 военном учении (список)

Президент Украины Виктор Янукович своим указом утвердил План проведения многонациональных учений на территории страны и участия подразделений Вооруженных Сил Украины в многонациональных учениях за рубежом в 2011 году.

План утвержден "исходя из необходимости постоянного поддержания на надлежащем уровне обороноспособности государства, боеготовности Вооруженных сил Украины к выполнению возложенных на них задач".

Планируется участие украинских военных в 21 учении.

В июне-октябре запланировано проведение в Украине украинско-американских учений "Sea Breeze-2011" с общей численностью участников до 2 тыс. 450;

- в июле-сентябре - украинско-американских учений Rapid Trident-2011" (до 1,5 тыс.);

- в июне-сентябре - украинско-американско-польских учений "Безопасное небо-2011" (до 350);

- в июне-ноябре - украинско-румынских учений (до 80);

- в мае-августе - украинско-российских учений "Фарватер мира-2011" (до 400);

- в июне-октябре - украинско-белорусско-российских учений (до 300);

- в апреле-октябре - украинско-российских и украинско-белорусских учений с привлечением дежурных сил противовоздушной обороны;

- кроме того, планируется проведение четырех многонациональных учений.

Украинские Вооруженные силы также примут участие в учениях в Польше, Грузии, Германии, Румынии, Франции, Венгрии и Болгарии.

Министерство иностранных дел вместе с министерством обороны, согласно указу, должны представить в установленном порядке в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных военных учениях в 2011 году.