Краткосрочные поездки в ЕС могут стать безвизовыми уже в этом году

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО надеется, что в текущем году украинцам предоставят безвизовый режим для краткосрочных поездок в страны Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.

«Мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы наши люди получили безвизовый режим в страны ЕС на краткосрочные поездки. И мы можем говорить о том, что в 2011 году мы сможем получить такой безвизовый режим», - отметил он.

С.ТИГИПКО также считает, что переговоры по созданию зоны свободной торговли между Украиной и ЕС дают возможность уже в текущем году подписать соглашение об ассоциации.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году. В начале 2008 года, после вступления Украины во Всемирную торговую организацию, стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговле, которое должно стать составной частью соглашения об ассоциации.