Почему украинской Фемиде так дороги памятники Сталину и Дзержинскому?

В «Нашей Украине» называют предвзятым решение суда о лишении свободы на два года условно члена ВО "Свобода" Юрия ГУДЫМЕНКО за повреждение памятника Дзержинскому в Запорожье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО не понимает, как может быть такое, чтобы именем Украины осуждались люди, выразившие свое возмущение в отношении палачей украинского народа, и в то же время покрывались люди, которые совершают откровенное надругательство над памятью украинских героев.

«Украинская Фемида щедрой рукой осуждает юношу к двум годам лишения свободы условно за надпись на памятнике основателю ВЧК и одному из организаторов «красного террора» Дзержинскому и уже несколько месяцев держит под стражей членов украинских патриотических организаций за повреждение памятника виновного в организации геноцида украинского народа Сталина, но никоим образом не реагирует на многочисленные случаи повреждения памятников борцам за украинскую государственность», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он возмущен тем, что ни правоохранительная, ни судебная системы никак не отреагировали на повреждение в Кривом Роге памятника в виде креста с вычеканенными именами борцов за украинскую государственность, в Днепропетровске - памятного знака, установленного на месте захоронения бойцов армии УНР, в Лохвице - памятника жертвам голодоморов и политических репрессий, в Тернополе - мемориальной доски народному депутату трех созывов, председателю ОУН Ярославе Стецько. «И это лишь незначительная часть существующих подобных примеров», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

"Убежден - подобная предубежденность правоохранительной системы не только незаконна и аморальна, но и приводит к усилению недоверия к ней со стороны людей по поводу возможности получать справедливые судебные решения", - отметил председатель политсовета "Нашей Украины".

Как сообщал УНИАН, 10 марта Октябрьский районный суд Запорожья, рассмотрев материалы уголовного дела, возбужденного по факту повреждения (разрисовки краской) памятника Дзержинскому в центре Запорожья в мае 2010 года, осудил члена Всеукраинского объединения «Свобода» Ю.ГУДЫМЕНКО к двух годам лишения свободы условно.