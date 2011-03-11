Вышла первая часть двухтомника "Антология украинского национализма"

Сегодня в Житомирском государственном университете имени Ивана Франко презентована "Антология украинского национализма".

Как передает корреспондент УНИАН, организаторами презентации первого тома сборника "Антология украинского национализма" выступили активисты Житомирской облорганизации ВО "Свобода", составителем антологии стали публицист Виктор РОГ и председатель ВМГО "Молодежный националистический конгресс" Сергей КУЗАН.

Председатель Житомирской облорганизации ВО "Свобода” Сидор КИЗИН во время презентации отметил, что сборник можно считать своеобразной хрестоматией украинского национализма. Он рассказал, что в антологию вошли произведения земляков житомирян Олега Ольжича и Николая Сциборского. Также в сборник вошли произведения Николая Михновского и Дмитрия Донцова.

Презентация прошла в виде общения за круглым столом представителей студенчества, преподавателей и членов ВО "Свобода" с составителем антологии В.РОГОМ.

"Надеемся, что с помощью ВО "Свобода" книга найдет своих почитателей среди украинцев разного возраста, не только филологов и историков, а также рядовых граждан - настоящих патриотов, которые беспокоятся о возрождении нации", - отметил В.РОГ.

По замыслу, предлагаемый сборник является лишь первой частью двухтомника, во второй том должны войти материалы конференций ОУН и авторские публикации.