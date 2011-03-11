Королевская проследит, чтобы Азаров не расслабился

Активные протесты и консолидированная позиция гражданского общества заставили власть отказаться от тотальных проверок и обложения непосильными штрафами предпринимателей. Так глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ прокомментировала поручение премьер-министра Украины главе Государственной налоговой службы отменить любые проверки предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, а также придерживаться полугодового моратория на штрафные санкции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «после того, как во всей стране начало формироваться мощное гражданское движение людей дела, которым фискальные органы создали невыносимые условия ведения бизнеса, правительство отказалось от самых одиозных мер в налоговой сфере. Это показывает, как важно консолидироваться и вместе защищать свои права. Только объединившись, люди могут заставить власть выполнять свои обязательства перед обществом».

Народный депутат отметила, что Совет предпринимателей при Верховной Раде, сопредседателем которого она является, возьмет под свой контроль выполнение поручения премьер-министра, чтобы это поручение не осталось на бумаге, как и многие другие благие намерения власти, а было воплощено в жизнь.

«Сейчас главное - не давать правительству расслабиться, - убеждена Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Мы и дальше намерены жестко контролировать действия власти, чтобы ни один чиновник не чувствовал себя в этой стране царем и богом в одном лице, а являлся тем, кем он есть на самом деле – нанятым избирателями менеджером».

«Активная позиция вынудила власть услышать людей. Мы имеем альтернативное видение текущей социально-экономической политики и будем в дальнейшем жестко его отстаивать», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина сообщили, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ запретил налоговикам ходить на рынки и взимать штрафы.

В частности, Н.АЗАРОВ поручил руководителю Государственной налоговой службы отменить всяческие проверки предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения на рынках.

«Незачем налоговикам проверять торговые места на базарах, где даже документации не ведется. Мы обещали «каникулы», и мы обещание выполним», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Также глава правительства отметил, что налоговые органы должны безоговорочно выполнять норму Налогового кодекса, которая предусматривает в течение полгода - во время адаптационного периода введения новых налоговых правил - мораторий на штрафные санкции.

Напомним, ранее Н.КОРОЛЕВСКАЯ как народный депутат неоднократно обращалась в Кабинет министров и Генпрокуратуру по поводу незаконных проверок предпринимателей, которые проводились фискальными органами, несмотря на «налоговые каникулы», введенные Налоговым кодексом.