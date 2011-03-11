Азарову поставили “твердую четверку”

“Первый год деятельности правительства Николая АЗАРОВА можно назвать годом решительных действий и во многом смелых экономических и административных инициатив, в частности, относительно сокращения своего аппарата”, - заявил председатель парламентской фракции «Реформы ради будущего» Игорь РЫБАКОВ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фракции, переданном УНИАН.

«Правительству удалось не только остановить падение в кризисную пропасть, но и начать процесс вытягивания оттуда нашей экономики и становления ее на ноги, – цитирует депутата пресс-служба. - По предварительным оценкам, изменение реального ВВП по состоянии на январь этого года будет составлять уже пять процентов со знаком плюс. Это стоит сравнить с провальной работой предыдущего правительства, когда в 2009 году ВВП упал почти на 20 процентов».

«Еще год назад Украина стояла практически в руинах, - считает И.РЫБАКОВ. - В наследство новому правительству достались не только пустая государственная казна, но и стомиллиардный долг, не только дефолтный рейтинг, но и позор за непрофильное использование средств, полученных по Киотскому протоколу. К этому следует добавить финансовые злоупотребления, совершенные предыдущей властью, и разрушение вертикали исполнительной власти, что привело к бесконтрольности и коррупции на всех уровнях и к разочарованию граждан».

В свою очередь, правительство М.АЗАРОВА, как полагает И.РЫБАКОВ, “не искало спасения в старых методах, которые называются реанимацией плановой экономики, и решительно отбросил практику ручного управления экономикой, к которому прибегло предыдущее правительство под руководством Юлии ТИМОШЕНКО”.

В то же время депутат считает, что “за последний год далеко не все удалось сделать наилучшим образом”. «Но главное, что правительство оперативно реагирует на посткризисные вызовы, - сказал он. - Мир отнесся к экономическим и социальным реформам и трансформациям в нашей стране с пониманием и повысил экономические рейтинги Украины».

«Говорить о том, что на протяжении первого года нашим правительством сделано все на пятерку, конечно, не стоит, потому что еть много проблем, - добавил И.РЫБАКОВ. - Политика правительства относительно Налогового кодекса могла быть мягче и понятнее для малого и среднего бизнеса. То же самое касается и пенсионной реформы, которую инициирует правительство, но которая пока еще пробуксовывает из-за недостатка разъяснительной работы. Но в целом на твердую «четверку» правительство Н.АЗАРОВА заслуживает. Прежде всего, благодаря тому, что впервые за много последних лет удалось стабилизировать гривню и задать темп производству национального продукта».

Позитивом он также считает то, что “едва ли не впервые в нашей истории правительство синхронно и плодотворно сотрудничает с президентом Украины и парламентским большинством на законодательном поле”.