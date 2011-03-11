Азаров поведал, что его сын владеет землей «в диком месте»
13:12, 11 марта 2011Политика
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Премьер ответил журналистам
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что ни он, ни его семья не владеют землей в Крыму на территории санаториев.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.
«Вот это я могу сказать вам спокойно: никаких санаториев, никакой земли на территории санаториев ни мне, ни моему сыну, ни жене не принадлежит. Абсолютно», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он отметил, что его сын владеет небольшим участком земли «в диком месте» в Крыму.
«Это точно не заповедник», - добавил Н.АЗАРОВ, отвечая на уточняющий вопрос о том, что он имел в виду, когда говорил, что его сыну принадлежит земля в Крыму.
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