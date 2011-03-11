Азаров поведал, что его сын владеет землей «в диком месте»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что ни он, ни его семья не владеют землей в Крыму на территории санаториев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

«Вот это я могу сказать вам спокойно: никаких санаториев, никакой земли на территории санаториев ни мне, ни моему сыну, ни жене не принадлежит. Абсолютно», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что его сын владеет небольшим участком земли «в диком месте» в Крыму.

«Это точно не заповедник», - добавил Н.АЗАРОВ, отвечая на уточняющий вопрос о том, что он имел в виду, когда говорил, что его сыну принадлежит земля в Крыму.