БЮТ: Украина занимает место между Намибией и Гватемалой

Падение Украины в мировом туристическом рейтинге связано с отсутствием государственной программы и стратегии развития туризма.

Об этом заявил председатель подкомитета по вопросам развития туризма Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, член фракции «БЮТ-Батькивщина» Евгений СУСЛОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, комментируя обнародованные данные мирового рейтинга конкурентоспособности туристического рынка, согласно которым Украина опустилась на 8 позиций и занимает 85-е место между Намибией и Гватемалой, Е.СУСЛОВ отметил, что правительство Николая АЗАРОВА до сих пор не приняло Государственную программу развития туризма в Украине на 2011 год, которая должна быть не стратегией одного дня, а стать стратегическим ориентиром страны в указанной сфере минимум на 10 лет.

«Мы четко должны понять, что Украина имеет уникальные возможности, и сфера туризма может приносить Украине как минимум 7% ВВП – это реально и возможно», - убежден Е.СУСЛОВ.

Председатель парламентского подкомитета также считает, что государственная программа развития туризма должна предусматривать как минимум систему преференций и поощрений для инвесторов.

«Как сейчас инвестор может прийти в Украину и вкладывать деньги в туризм, если у нас средний бизнес закрывается из-за чрезвычайного налогового давления? Правительство должно предпринять шаг навстречу, чтобы туризм стал одним из приоритетов развития государства», - подчеркнул Е.СУСЛОВ.

Он также обратил внимание на то, что Украина получила уникальную возможность проводить чемпионат Европы по футболу Евро-2012, и этот шанс необходимо использовать для того, чтобы Украина стала более интересной для туриста-иностранца.

«У нас есть интересная история, которую, к сожалению, не знает даже часть украинцев, и, как следствие, сегодня Украину узнают в мире или по боксерам КЛИЧКО и футболисту ШЕВЧЕНКО, или по Чернобылю. Но как Украина может себя рекламировать, если в бюджете на этот год заложено всего 1 млн. 600 тыс. грн. на рекламу туризма?» - сказал народный депутат.

Кроме того, Е.СУСЛОВ сообщил, что профильный Комитет ВР будет предлагать внести на рассмотрение парламента новый законопроект о туризме, поскольку действующее законодательство в сфере туризма требует существенных изменений и доработок.