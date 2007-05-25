Ющенко встретится с Януковичем и силовиками

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Встреча запланирована ориентировочно после 11.00.

Также сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО снова проведет совещание с руководителями силовых структур и правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, на совещание приглашены министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, министр внутренних дел Василий ЦУШКО, и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Сергей КИРИЧЕНКО, начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД Александр КИХТЕНКО, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Александр ГАЛАКА, председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ.

Также на встрече будут присутствовать секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ и первый заместитель секретаря СНБО Александр ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера Президент провел два совещания с силовиками.