”Титан” вытолкал УГО из Генпрокуратуры, Чорновил предлагает арестовать Гелетея

Бойцы спецподразделения "Титан" вытеснили работников управления госохраны с территории Генпрокуратуры, сообщает Украинская правда.

Народный депутат, который не захотел представиться, выгнал охрану УГО из центральной проходной Генпрокуратуры. На просьбу представиться он ответил, что очень занят.

После этого народные депутаты от Партии регионов заперли изнутри дверь проходной Генпрокуратуры.

Среди бойцов "Титана", которые вытесняли УГО с 3-го этажа здания, были народные депутаты от коалиции, в частности, "регионал" Тарас Чорновил. Народные депутаты кричали и нецензурно ругались.

Вытеснение служащих УГО подразделением МВД "Титан" произошло из-за новой угрозы попытки захватить помещение кабинета генерального прокурора.

Об этом сообщил народный депутат от Партии регионов Тарас Чорновил.

"Поскольку снова возникла угроза попытки захватить кабинет генпрокурора, ввести туда нелегитимное лицо, мы утвердили решение помочь покинуть помещение представителям УГО", - объяснил он.

"Тем более, что с ними договор об охране Генпрокуратуры окончательно разорван. Здание передано под охрану МВД и те люди, которые забаррикадировались в проходе 3 этажа, их мы сейчас вытеснили", - прибавил депутат.

Инцидент с попыткой захвата кабинета генпрокурора работниками УГО Чорновил описал так: "Группа людей из УГО, среди которых было и несколько депутатов-нашеукраинцев, которые засели в кабинете заместителя генпрокурора Голомши, попытались сделать рывок к кабинету генерального прокурора с 3 на 4 этаж. Именно в этот момент нам удалось их остановить в коридоре. И уже после этого мы начали их витеснять из этого помещения".

По словам Чорновила, во время этих действий инцидентов не было. "Было как всегда - такое немного переталкивание, но это состоялось довольно культурно", - считает он. Чорновил сообщил, что не было ни одного человека, который был ранен или с синяками.

"Этих людей вытеснили из помещения, так как они отказывались покинуть его. Ведь на его территории их служба уже была закончена", - указал он.

Чорновил также заявил, что руководитель УГО Валерий Гелетей является уголовным преступником.

"После того, как Гелетей будет арестован, будет проверен руководящий состав УГО. А потом, наверное, будут пересматриваться договоры и тому подобное. Скорее всего, эта структура, думаю, что уже после отставки президента, будет снова охранять все помещения центральных органов власти", - считает депутат.