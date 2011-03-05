Годовщину со дня гибели Шухевича отметили факельным шествием

В Ивано-Франковске состоялось факельное шествие по случаю 61-й годовщины со дня гибели главного командира УПА и проводника ОУН в Украине Романа Шухевича.

Как передает корреспондент УНИАН, во время передвижения по центральным улицам города колонна молодых людей и ветеранов УПА с зажженными факелами и партийными флагами ВО «Свобода» и Конгресса украинских националистов скандировали «Шухевич – Герой Украины!», «Слава Украине! Героям слава», «Украина прежде всего», «Слава нации! Смерть врагам!» и другие.

В Мемориальном сквере возле могил погибшим за волю Украинского государства священники отслужили поминальную панихиду. В акции приняли участие секретарь Ивано-Франковского городского совета Руслан МАРЦИНКИВ, председатель братства ОУН-УПА Карпатского края Фотий ВЛАДИМИРСКИЙ, представители молодежных общественных организаций Прикарпатья, политических партий и простые граждане.

А в историко-мемориальном музее Степана Бандеры в селе Старый Угринов Калушкого района состоялась областная научно-практическая конференция на тему “Деятельность подполья ОУН и вооруженных отделений УПА на территории Ивано-Франковской области”. В ее работе приняли участие исследователи украинского национально-освободительного движения середины ХХ ст., краеведы и представители общественности.