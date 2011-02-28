Регионал обещает, что гречка будет в марте

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ от имени правительства просит парламент на этой неделе рассмотреть закон об отмене импортной пошлины при ввозе в Украину гречихи из Китая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал сегодня во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

По словам А.ЕФРЕМОВА, в настоящее время в Украину ввозится достаточное количество гречихи.

«В марте эта проблема будет решена правительством, и не нужен здесь никакой ажиотаж», - сказал он.

По словам А.ЕФРЕМОВА, если парламент отменит таможенные сборы, то цена на гречиху будет составлять 14 грн. за килограмм.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что этот законопроект парламент рассмотрит в соответствии с решением профильного комитета и научно-экспертного управления Верховной Рады. По его словам, завтра, 1 марта, этот вопрос будет вынесен на голосование для включения его в повестку дня работы ВР, а позже и на рассмотрение для принятия конкретного решения.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября 2010 года Верховная Рада отказалась установить ставку пошлины 0% на некоторые наименования продуктов.

За принятие соответствующего проекта закона “О внесении изменений в Закон Украины “О Таможенном тарифе Украины”, внесенный Кабинетом министров, проголосовали лишь 183 народных депутата из 423, зарегистрированных в сессионном зале.

Правительство указало, что принятие законопроекта основывается на необходимости обеспечения продовольственной безопасности Украины и недопущение стремительного роста цен на отдельные виды зерновых культур и социально значимые продовольственные товары.

Проектом Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О Таможенном тарифе Украины” предусматривалось до 1 июня 2011 года уменьшение импортной пошлины на молоко и сливки в порошке, гранулах или в других твердых видах; масло сливочное; картофель; рожь и гречиху до 0%.