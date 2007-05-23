Часть фракции БЮТ готова вернуться в Верховную Раду

Народные депутаты – члены Партии вольных демократов, входящие во фракцию БЮТ, в случае признания Конституционным Судом нелегитимным президентского указа о роспуске Верховной Рады, намерены вернуться в сессионный зал Верховной Рады.

Об этом в интервью газете «Столичные новости» сообщил один из лидеров партии, народный депутат V созыва Дмитрий ВЫДРИН.

«Сначала дождусь решения Конституционного Суда. Если он признает, что "роспускной" указ Президента был нелегитимным, тогда я вернусь в зал. Приду не один. Со мной будет шесть человек - единомышленников из Партии вольных демократов», - заявил Д.ВЫДРИН.

Как рассказал Д.ВЫДРИН, вернувшись в сессионный зал, «вольные демократы» намерены заставить парламент признать существование реальной оппозиции и принять соответствующий закон, с этой целью они даже готовы заблокировать трибуну ВР.

Д. ВЫДРИН не боится лишиться мандата, поскольку и так «не чувствует, что он есть». К тому же, по его словам, его депутатская карточка находится не у него, а у «кого-то из десятников».

«У нас голосуют не отдельные депутаты, – пояснил Д. ВЫДРИН, – а так называемые десятники. Это сделано, чтобы избежать "неправильного" волеизъявления. Так у нас обычно и происходило, пока мы находились в зале. Было даже так, что нас не было, а наши десятники заходили в зал и голосовали вместо нас».