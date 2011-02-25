Круглый стол «Борьба с коррупцией по-украински»
Во вторник, 1 марта, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Борьба с коррупцией по-украински».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Можно ли победить коррупцию в Украине?
Коррупция для украинцев – угроза или возможность?
Как изменилась ситуация с коррупцией в стране за прошлый год?
Отсутствие в Украине антикоррупционного законодательства.
Заграничные модели борьбы с коррупцией, которые могут применяться в Украине.
Участники круглого стола:
Александр Давиденко – президент Ассоциации спецподразделений по борьбе с организованной преступностью при МВД Украины
Алексей Хмара – президент объединения «ТОРО» – контактной группы в Украине «Transparency International»
Геннадий Москаль – народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией
Сергей Власенко – народный депутат Украины, член комитета ВР Украины по вопросам правосудия
Андрей Коваль – глава Антикоррупционного комитета Украины, генерал-майор
Андрей Ермолаев – директор Национального института стратегических исследований
Юрий Облаухов – начальник управления внутренней безопасности Администрации Государственной пограничной службы Украины, генерал-майор
Сергей Дремов – главный консультант комитета ВР Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности
Александр Захаров – член правления Союза перевозчиков Юга Украины
Соня Кошкина – шеф-редактор интернет-портала «LB.ua»
Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 63, (098) 343 62 11.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14.