Во вторник, 1 марта, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Борьба с коррупцией по-украински».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Можно ли победить коррупцию в Украине?

Коррупция для украинцев – угроза или возможность?

Как изменилась ситуация с коррупцией в стране за прошлый год?

Отсутствие в Украине антикоррупционного законодательства.

Заграничные модели борьбы с коррупцией, которые могут применяться в Украине.

Участники круглого стола:

Александр Давиденко – президент Ассоциации спецподразделений по борьбе с организованной преступностью при МВД Украины

Алексей Хмара – президент объединения «ТОРО» – контактной группы в Украине «Transparency International»

Геннадий Москаль – народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией

Сергей Власенко – народный депутат Украины, член комитета ВР Украины по вопросам правосудия

Андрей Коваль – глава Антикоррупционного комитета Украины, генерал-майор

Андрей Ермолаев – директор Национального института стратегических исследований

Юрий Облаухов – начальник управления внутренней безопасности Администрации Государственной пограничной службы Украины, генерал-майор

Сергей Дремов – главный консультант комитета ВР Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности

Александр Захаров – член правления Союза перевозчиков Юга Украины

Соня Кошкина – шеф-редактор интернет-портала «LB.ua»

Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 63, (098) 343 62 11.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14.