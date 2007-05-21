Мартынюк назвал дату, которая коммунистам подходит

Для Коммунистической партии Украины наиболее приемлемой датой проведения парламентских выборов является последняя неделя мая 2011 года, как записано в Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Какая дата коммунистам подходит? Та, что определена в Конституции», - сказал А.МАРТЫНЮК.

Он напомнил, что, согласно Конституции, очередные выборы в Верховную Раду происходят в последнее воскресенье месяца через 5 лет после вступления в полномочия ВР предыдущего созыва. Поскольку ВР пятого созыва вступила в полномочия в мае 2006 года, то следующие парламентские выборы должны состояться в последнюю неделю мая 2011 года.

По словам А.МАРТЫНЮКА, если же речь идет о дате досрочных парламентских выборов, то они должны происходить в соответствии с Конституцией Украины и с теми условиям, по которым Президент Украины имеет право на роспуск парламента.

Он отметил, что в такой ситуации досрочные выборы возможно провести лишь тогда, «когда будут созданы конституционные предпосылки» для роспуска парламента и назначения досрочных выборов.