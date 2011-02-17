В ОГА объяснили причину закрытия украиноязычной школы в Красном Луче

Украиноязычная школа №15 в Красном Луче Луганской области закрывается сугубо из-за экономических факторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Родион МИРОШНИК сегодня во время заседания Постоянной комиссии Луганского областного совета по вопросам образования, науки, культуры, молодежи и спорта.

По словам вице-губернатора, эта школа заполнена учениками лишь на 20%, следовательно, обеспечение обучения одного ученика в ней обходится местному бюджету в 5 раз дороже, чем финансируется по нормативам.

Заместитель председателя Луганского ОГА информировал членов комиссии о депутатском запросе, который поступил в облгосадминистрацию от ряда народных депутатов Украины. Ссылаясь на письмо от родителей учеников ООШ №15 г. Красный Луч, народные депутаты требуют отменить закрытие, по их словам, «единственной украиноязычной школы в Красном Луче». Также они обвиняют местную власть в нарушении законных прав граждан и их детей на получение украиноязычного образования.

«Изложенная в депутатском запросе ситуация абсолютно не отвечает действительности», - подчеркнул Р.МИРОШНИК. Он отметил также, что в Красном Луче на украинском языке обучаются 62% школьников. В этом году его избрали языком обучения для своих детей родители 64% первоклассников. Всего из 30-ти действующих в городе школ 12 сугубо украиноязычные, 14 – с украинским и русским языками обучения, и только 4 русскоязычных школы.

«Учитывая двухмиллионный дефицит бюджета на образование в городе, краснолучским властям нужно было выбирать: или "слить" соседние школы, оставив две из трех, или не выплачивать зарплату учителям на протяжении двух месяцев, или совсем отказаться от обеспечения горячим питанием учеников 1-4 классов», – объяснил заместитель губернатора.

Он отметил, что одна из соседних школ в этом же микрорайоне украиноязычная, преподавание в другой ведется на обоих языках по выбору учеников и их родителей. Эти школы тоже не полностью укомплектованы, поэтому их пополнение учениками из ООШ №15 улучшит финансовое положение. Кроме того, в этих двух учебных заведениях существует более развитая материально-техническая база для организации образовательного процесса.

Ученикам 15-й школы предложено переходить в любую из школ. «При этом мы готовы сделать так, чтобы деть перешли целыми классами, своим, уже согласованным, коллективом, со своими же учителями», – заявила во время заседания комиссии начальник Управления образования и науки облгосадминистрации Ирина ЦИМБАЛ.

Выслушав информацию относительно ситуации вокруг закрытия школы в Красном Луче, участники заседания Постоянной комиссии облсовета осудили попытки политизировать обычный процесс оптимизации работы образовательных заведений. Они назвали обвинение со стороны народных депутатов Украины предубежденностью против русскоязычного Востока Украины. «Нас вынуждают оправдываться за то, чего нет», – отметил председатель комиссии облсовета по вопросам образования, науки, культуры, молодежи и спорта Валерий ФИЛИПОВ.

По результатам рассмотрения этого вопроса, комиссия решила подготовить обращение к председателю Верховной Рады Украины относительно факта распространения народными депутатами Украины ложной информации, наносящей вред репутации Луганской области, и вынести текст обращения на одобрение депутатов областного совета на очередной сессии 25 февраля.

Одновременно будет рассматриваться возможность представления искового заявления в суд на распространителей заведомо ложной информации.

Как сообщал УНИАН, в г. Красный Луч Луганской области пятеро родителей учеников украиноязычной школы №15 уже вторые сутки проводят голодовку в знак протеста против ее закрытия.