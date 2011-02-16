Дело Корнийчука готово к передаче в суд

Генеральная прокуратура в ближайшее время направит в суд уголовное дело относительно бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации ГПУ.

В частности, по данным Генпрокуратуры, в настоящее время обвиняемый и его адвокат закончили ознакомление с материалами уголовного дела, то есть выполнили требования ст. 218 Уголовно-процессуального кодекса Украины, и дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также в ГПУ напомнили, что следователь по особо важным делам Генпрокуратуры изменил меру пресечения Е.КОРНИЙЧУКУ с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 22 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА. В тот же день он был задержан. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).