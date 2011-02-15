Королевская предлагает перейти от популизма к экспертной оценке

«Я категорически против того, чтобы экономические реформы превращались в политические эксперименты. Нужно уйти от популизма, от политиканства и перейти к экспертной и научной оценке предлагаемых правительством реформ». Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства в прямом эфире программы «Открытая студия» на Первом канале Украинского национального радио.

По ее мнению, нет сомнений, что пенсионная реформа в Украине необходима. Ни уровень нынешних пенсий, ни подход к их начислению никого не устраивают. «Наша позиция – недопустимо выстраивать экономическую политику по принципу: бедные должны стать еще беднее и бесправнее, а богатые – еще богаче. Такой подход прослеживается в Налоговом кодексе, то же самое в Концепции пенсионной реформы, Жилищном кодексе», - заявляет Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что авторы пенсионной реформы предлагают увеличивать пенсионный возраст для женщин, не создав новые рабочие места и не объяснив, куда будут трудоустраивать женщин, которым придется работать на 5 лет дольше. «Не секрет, что уже сейчас женщине старше 45 лет очень трудно найти работу, а после 50 – вообще невозможно. Если даже женщины останутся на своих рабочих местах и будут дорабатывать до 60 лет – куда пойдет молодежь? При системе, предусмотренной пенсионной реформой, ежегодно необходимо создавать как минимум 200 тысяч рабочих мест. Кто гарантирует их создание, особенно в небольших городах на депрессивных территориях? Без ответов на эти вопросы поспешно внедрять пенсионную реформу нельзя», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат заявляет, что предложенные правительством инструменты проведения реформ провоцируют бедность. «Я категорически против того, чтобы экономические реформы превращались в политические эксперименты. Нам нужно уйти от популизма, уйти от политиканства и перейти к экспертной научной оценке предлагаемых правительством реформ», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава Комитета Верховной Рады напомнила, что после того, как вице-премьер Сергей ТИГИПКО внес проект пенсионной реформы в парламент, десятки тысяч людей по всей стране начали массово уходить на пенсию. «Они поняли, что если пенсионная реформа будет внедрена в нынешнем виде, люди не получат даже тех социальных гарантий в старости, которые уже заработали. Такие «реформаторские провокации», которые приводят людей к панике, вгоняют в депрессию, – недопустимы. Любая реформа должна быть продумана, взвешена, пройти настоящее обсуждение с людьми и только после этого регистрироваться в парламенте», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По данным главы парламентского комитета, за счет того, что женщины будут на 5 лет дольше работать, госбюджет сэкономит всего 554 млн. грн. В то же время в бюджете на этот год заложено увеличение расходов на госуправление делами на 500 млн. грн. «Может, начать нужно не с повышения пенсионного возраста для женщин, а с прозрачного формирования бюджета? Не секрет, что более 50% экономики находится в тени. Из-за высоких налогов и сборов людям не выгодно получать легальную зарплату, поэтому и не растут поступления в Пенсионный фонд. Правительству следует создавать стимулы для детенизации зарплат и всей экономики», - заявляет Н.КОРОЛЕВСКАЯ.