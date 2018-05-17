Елена Бондаренко о квотах в музыке: почему кто-то считает себя умнее депутата?

Депутат от Партии регионов Елена Бондаренко зарегистрировала в ВР проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании". 1 февраля 2011 года депутаты приняли этот законопроект за основу и направили его на подготовку ко второму чтению. Он предусматривает отмену обязательного предоставления 50% радиоэфира музыке украинских производителей, авторов или исполнителей. В частности, предлагается изъять из статей 9 и 28 Закона "О телевидении и радиовещании" требование о соблюдении телерадиоорганизациями отдельных квот на распространение музыкальных произведений украинских авторов или исполнителей, а также требование к содержанию программных концепций телерадиоорганизаций относительно доли распространения музыкальных произведений украинских авторов или исполнителей в еженедельном объеме вещания.

АРГУМЕНТЫ ГОСПОЖИ РЕГИОНАЛКИ

Елена Бондаренко объясняет, что отмена обязательной квоты простимулирует «украинских исполнителей делать более качественный продукт» и отвергает обвинение, что она не знакома с современной украинской музыкой.

– У меня есть диски, – говорит она, – которые я купила по собственному желанию, а не потому, что мне их кто-то навязал. Депутат утверждает, что у нее дома есть диски группы «Океан Эльзы», Гайтаны, Ламы и С.К.А.Й.

– Это то, что я слушаю из украинской музыки. Еще есть МР-3 диск нашей Нины Матвиенко. Но это очень под специальное настроение. Вот мне нравится именно ее голос, такой колоритный, в нем бушует масса эмоций. У меня еще есть диск 80-х годов, там есть «Пісня про рушник», «Два кольори», то есть такой чисто классический украинский стандарт. Но это опять же под очень особое настроение – это когда грустно или хочется подумать.

– Кого вы имели в виду, когда говорили о некачественных украинских исполнителях?

– Я в жизни вам этого не скажу. Зачем я сейчас буду выступать в роли обидчика?! У меня по этому поводу есть соображения, но я не самоубийца и не буду называть их. А вы бы назвали своих врагов на работе?!

– Зачем отменять норму, которая и так не стопроцентно работала?

– Правильно, нужно же быть честными. Я занимаюсь конкретно своим делом. Почему кто-то считает себя умнее депутата и пытается формировать за него депутатскую повестку?! Я защищаю интерес слушателя, и все.

– А как вы определяли, в чем нуждается украинский слушатель?

– Он нуждается в свободе выбора. У нас сейчас на радио, кроме попсы и шансона, ничего нет. Нас лишили выбора.

– Это из-за данного действующего закона?

– Абсолютно. Более того, эти квоты были нелепы, они не работали, а закон был коррупционный. Госкомтелерадио наживалось до сих пор на нем, потому что знали, что радиостанции не смогут выполнять эти нормы. Больше я ничего не скажу об этом. Это проблема поколений в музыке. Конечно, мегазвездам гораздо легче пробиваться, в эфире радиостанций, в том числе.

Но, со слов депутата, ее забота - не исполнители.

– Исполнителями у нас занимается комитет по культуре, а я занимаюсь медиа-сферой, и я исходила из потребностей слушателя. Поймите, здесь главное не география! Если следовать логике этих патриотов, то давайте введем квоты на продажу украинских автомобилей или еще на что-то.

И еще Елена Анатольевна уверена, что радио не имеет отношения к формированию музыкальных вкусов:

- Вы что, не понимаете, что радио не формирует вкус, радио слушают уже люди с сформированным музыкальным вкусом!..

КОНТРАРГУМЕНТЫ НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫХ Поэт и песенник Юрий Рыбчинский:

Я однозначно негативно отношусь к отмене квоты. Но также считаю позорным для Украины, что есть какая-то квота на украинское в Украине. Ни одного государства в мире нет, чтобы эфирное пространство не принадлежало его продукции. Введение квоты – было словно отправка украинской песни в резервацию, а ее отмена будет просто взрывчаткой, терактом, способным ее просто уничтожить. Потом будет крайне трудно вернуться. Сейчас и так почти не звучат ни современные украинские песни, на которых должна воспитываться молодежь и будущие поколения.

Если исходить из того, что ставить только то, что все мире считается, скажем, самым первым, то мы будем заниматься не экспортом своей культуры куда-то, а наоборот – у нас все будет импортом: в театре будут идти пьесы лишь зарубежные. Мы всегда можем сказать: зачем ставить нам наших драматургов, если, например, лучше поставить Шекспира?! Зачем тогда ставить Старицкого, Карпенко-Карого, когда Шекспир лучше, Ибсен лучше... Сначала мы должны заботиться о своем, а затем о чужом.

Ну, есть же формула Шевченко. С чего это «свого цуратися», вместо того, чтобы делать его лучшим и представлять на весь мир?! Наши песни с Покладом, Ивасюком, Мозговым... Они же звучали по всему миру. Даже при Советском Союзе еще такого не было, украинская песня много где звучала, а теперь, на своей территории... Тогда давайте прямо скажем, что мировая эстрада принадлежит американцам и англичанам, поэтому, давайте целыми днями будем слушать чужое и ничего своего не делать.

Все наши радиостанции принадлежат не патриотам. Другого вывода сделать нельзя. Поедьте, например, в Польшу, вы услышите, что на любом радио FM будет звучать польская музыка. Поедьте в ту же Россию. Почему мы становимся ее филиалом?! Авторы украинской песни должны протестовать, потому что это сильно ударит по нам. Это обворовывание нас. А главное, когда подрастет новое поколение, оно скажет, что никакой украинской песни никогда не слышало.

А эта Бондаренко сказала однажды такую фразу, мол, такие как мы уже должны быть на кладбище. «А разве существует украинская современная песня? Что-то я ее не слышала»... Ну, возможно, на Донбасс украинская песня и не доходит. Может, в терриконах затерялась. Так что нам тогда делать?!

Тарас Чубай, «Плач Єремії»:

Сегодня большинство в парламенте занимается русификацией Украины, причем очень активно. Со времен независимости это все время пытались делать: когда-то активнее, когда-то пассивнее, а теперь очень активно. Украинский продукт никогда не был на равных правах с российским аналогичным продуктом. Ситуация с украинской музыкой и так была плохой, а теперь она вообще исчезнет из эфиров. Но как-то об одних квотах не приходится говорить, потому что антиукраинские вещи происходят во всем. Поэтому я вижу единственный выход – какой-то народный сдвиг, потому что еще немного и будет постановка вопроса, что украинцев не существует вообще. К этому все идет.

Лично я как исполнитель не пострадаю, потому что эти радиостанции FM меня не крутили и не будут крутить, потому что я немного другого формата. Дело в том, что эти радио FM, они - не наши. К сожалению, нет настоящего украинского владельца хотя бы одной радиостанции, который был бы заинтересован в пропаганде чего-то украинского. Владельцы всех радио FM - не украинцы, они никогда не были заинтересованы в чем-то украинском, так что надеяться, что они хоть какие-то украинские песни будут крутить без этой квоты, не стоит. А ту, которая предлагает отменить квоту, я вообще не знаю, кто это такая. Первый раз услышал ее фамилию.

Андрей Кузьма, группа "Скрябин"

Украинскую музыку можно было услышать лишь после двенадцати ночи до пяти-шести утра. То есть даже когда и была это обязанность, то ее умело обходили, придумывая себе разные причины, чтобы днем ненароком украинцы не услышали украинскую песню. О том, что называют «украиноязычным» продуктом, я вообще молчу, потому что далеко не все из этого продукта украинское.

А теперь у меня двойственное отношение: с одной стороны – возможно, когда не будет обязаловки, то и не будет предубеждения к украинской музыке. С другой – может все быть катастрофически плохо. Это само собой ясно, что, например, если ты живешь в Польше, то на радио должна играть польская музыка, а не русская. У нас почему-то наоборот. Выходит, какая-то парадоксальная страна. В Украине украинской музыки достаточно, чтобы полностью заполнить радиопространство, просто о ней никто не знает, потому что ее не крутят. Поэтому наши музыкальные гении взрослеют, стареют и умирают у себя на кухнях, там, где ваяют свой гениальный продукт. Конечно, в этом отчасти виноваты медиа, потому что приучили аудиторию у такому среднестатистическому шайсу, и все, что выходит за рамки, не имеет права на жизнь в эфире. Я, к сожалению, не знаю, кто такая эта Лена Бондаренко, потому что глубоко игнорирую украинскую политику, потому что все, что происходит, более чем позорно.

Сашко Положинский, «Тартак»:

Отмена этой квоты может иметь два последствия: есть определенный шанс, что за счет отсутствия украинской музыки в радио-, телепространстве, она перейдет в андеграунд или приобретет больше распространения в Интернете, то есть будет вполне независима от этого шоу-бизнеса, и творчество выйдет на первый план. А также будет побуждать к активным гражданским процессам. Но есть и определенная опасность, что, начав с ограничения украинской музыки на радио и телевидении, вообще будут ставить жесткие препоны на всех уровнях существования в Украине, пытаясь уничтожить все украинское. Как следствие, это все приведет к ненадобности существования независимого государства Украина, которое потом можно будет разделить между соседями или отдать полностью на откуп самому наглому из соседей.

В действительности этой квоты никто не придерживался. Та квота, которая существовала, касалась так называемого «украинского продукта», а не украинской музыки. Я, например, для себя эти два понятия различаю, потому что под музыкальным продуктом понимается любая музыка, созданная на территории Украины. Под это понятие попадает многое, включая творчество «ВИА-гры». Поэтому сейчас вряд ли что-то изменится: будут крутить тех, которых и крутили.

Украинский продукт, - имею в виду, по своей сути, а не по месту производства, - может присутствовать в радиопространстве при нескольких условиях. Первое – разнообразие радиостанций, потому что сейчас они все очень близки между собой по формату. Второе условие – чтобы государственная политика отвечала заявленным декларациям. Третье – чтобы именно украинское общество было заинтересовано в настоящем украинском. Что касается госпожи, которая внесла этот законопроект... Нужно проверить, насколько она вообще знакома с украинской музыкой. Пусть бы назвала хотя бы несколько десятков современных украинских исполнителей. Пусть бы напела некоторые песни этих исполнителей, тогда сказала бы, кто конкретно из них качественный, а кто – не качественный. Потому что обобщая, можно говорить, что в Украине, например, все идиоты. Но это не так...

Оксана Климончук