Ефремова с Днем Влюбленных поздравила секретарша

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сообщил, что с Днем Святого Валентина его поздравила только секретарь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос, поздравляли ли его сегодня с праздником влюбленных.

«Только зашел в приемную - меня секретарь сразу поздравила с праздником», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

«Я ее спросил с каким? С Днем влюбленных, с Днем Валентина», - добавил он.

По словам А.ЕФРЕМОВА, он был «очень рад» тому, что секретарь напомнила ему о празднике.