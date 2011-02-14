Ефремова с Днем Влюбленных поздравила секретарша
14:51, 14 февраля 2011Политика
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Он был очень рад
Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сообщил, что с Днем Святого Валентина его поздравила только секретарь.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос, поздравляли ли его сегодня с праздником влюбленных.
«Только зашел в приемную - меня секретарь сразу поздравила с праздником», - сказал А.ЕФРЕМОВ.
«Я ее спросил с каким? С Днем влюбленных, с Днем Валентина», - добавил он.
По словам А.ЕФРЕМОВА, он был «очень рад» тому, что секретарь напомнила ему о празднике.
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