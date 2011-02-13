Ставнийчук надеется, что КС все-таки вернется в правовое поле

Член Венецианской комиссии Марина СТАВНИЙЧУК рассчитывает, что Конституционный Суд все-таки вернется в правовое поле при вынесении своего решения относительно изменений в Конституцию.

Об этом она заявила в интервью 5-му каналу в субботу.

"Невзирая на то, что в последнее время Конституционный Суд Украины во всех вопросах, касающихся не только права, но и политики, занимал достаточно часто политико-правовую позицию, все же хотелось, чтобы Конституционный Суд в вопросе внесения изменений к Основному закону Украины действовал исключительно в пределах, на основании и в порядке, предусмотренных Конституцией", - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

По ее словам, именно учитывая это, процедура рассмотрения в КС соответствующего Закона должна быть достаточно серьезная и полная. Она напомнила, что статья 152 Конституции Украины предусматривает, что законы могут быть признаны не отвечающими Конституции, в том числе, и через нарушение процедуры их принятия.

М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что Венецианская комиссия неоднократно указывала на то, что Конституционный Суд должен работать в конституционном поле и быть лишенным всех политических и любых других влияний.

"Ввиду того, что мы имеем много примеров непоследовательных правовых позиций во всех вопросах, связанных, прежде всего с политикой, то мне кажется, что у Конституционного Суда почти не остается выбора - ему нужно возвращаться в конституционное поле", - сказала она.

При этом, как отметила М.СТАВНИЙЧУК, если ситуация не изменится, то уже в настоящее время можно прогнозировать негативные оценки Венецианской комиссии.