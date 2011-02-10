Янукович сказал, с чем он связывает будущее Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за общественное обсуждение земельной реформы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, это он подчеркнул сегодня во время посещения частно-арендного предприятия «Заря» (Херсонская область, Белозерский район).

«Главная цель земельной реформы – чтобы земля получила перспективного хозяина», – отметил Президент.

Общаясь с работниками предприятия, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что проведение земельной реформы сегодня является одним из важнейших вопросов в политике государства.

Президент подчеркнул, что имея одни из лучших в мире земли и природно-климатические условия, «мы должны вывести аграрно-промышленный комплекс на качественно новый уровень развития, сделать его конкурентоспособным и эффективным».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что попытки провести земельную реформу ведутся давно, однако они были непоследовательными и несистемными, и поэтому конкретных ощутимых результатов, в первую очередь для крестьянина, не принесли. «Теневые схемы как работали, так и работают дальше. Что люди получили? Ничего», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Нужно, чтобы на земле был эффективный хозяин, были правила пользования землей, и владельцы их выполняли», – убежден он.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил крестьянам, что уже в этом году будет создан земельный банк, который в первую очередь будет предоставлять кредиты для села.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время ситуация в мире с продовольствием становится «все хуже. Исходя из глобальных угроз продовольственного кризиса и необходимости обеспечения экономической безопасности развития Украины, мы должны проводить прагматичную аграрную политику». «Будущее Украины – это земля», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он считает, что земля должна стать товаром и иметь свою цену.

Как передает корреспондент УНИАН, поинтересовавшись у руководителя аграрного предприятия “Заря” рентабельностью, В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что с его точки зрения, отечественные агропредприятия должны выйти на уровень рентабельности в 14%.