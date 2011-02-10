Арбузов уволил своего заместителя

С должности заместителя председателя Национального банка Украины по собственному желанию освобожден Павел СЕНИЩ.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

При этом П.СЕНИЩ назначен на должность директора Дирекции по обеспечению проведения учебы персонала и организации информационно-библиотечного обслуживания Национального банка Украины.

«Исполняющей обязанности заместителя председателя Национального банка Украины назначена РЫЧАКИВСКАЯ Вера Ивановна, которая более десяти лет является главным бухгалтером - директором Департамента бухгалтерского учета, была членом правления Национального банка Украины и в дальнейшем обеспечит надлежащую организацию работы по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности, развитию платежных средств и автоматизации банковских процессов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, парламент Украины в июле 2010 года утвердил поправки к закону о Нацбанке, которыми, среди прочего, предусматривается сокращение количественного состава правления Нацбанка с 16 до 11 человек.