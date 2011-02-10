Азаров: Черновецкого разыскали, он будет работать

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ настроен работать в своей должности.

Як передає кореспондент УНІАН, об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Отвечая на вопрос журналистов о том, выполнено ли поручение премьер-министра найти Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, Н.АЗАРОВ сказал: «Ну, разумеется, Леонида Михайловича разыскали, несколько дней он попросил для того, чтобы прийти в себя, подготовиться. Он вернулся».

При этом премьер подчеркнул, что виделся с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ. «Леонид Михайлович настроен работать, у них нормальное взаимопонимание с главой администрации Александром Павловичем ПОПОВЫМ. Поэтому пока он настроен работать, он будет работать», - заявил Н.АЗАРОВ.