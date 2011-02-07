Янукович поручил проверить, на кого жалуются миротворцы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил проверить информацию о невыполнении государством финансовых обязательств перед военнослужащими, которые принимают участие в миротворческих миссиях ООН.

Об этом УНИАН сообщил источник в Администрации президента Украины.

По словам собеседника агентства, президент заявил, что в случае подтверждения этой информации виновные будут привлечены к строгой ответственности.

Как сообщал УНИАН, в 56-м отдельном вертолетном отряде (ОВО) Вооруженных сил Украины, который выполняет задачи в составе миссии ООН в Либерии, считают, что украинское руководство не выполняет некоторых финансовых обязательств и обещаний перед миротворцами.