Янукович поручил проверить, на кого жалуются миротворцы
21:05, 07 февраля 2011Политика
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Сообщает источник в АП
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил проверить информацию о невыполнении государством финансовых обязательств перед военнослужащими, которые принимают участие в миротворческих миссиях ООН.
Об этом УНИАН сообщил источник в Администрации президента Украины.
По словам собеседника агентства, президент заявил, что в случае подтверждения этой информации виновные будут привлечены к строгой ответственности.
Как сообщал УНИАН, в 56-м отдельном вертолетном отряде (ОВО) Вооруженных сил Украины, который выполняет задачи в составе миссии ООН в Либерии, считают, что украинское руководство не выполняет некоторых финансовых обязательств и обещаний перед миротворцами.
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