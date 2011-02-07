В России милицию переименовали в полицию

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал Федеральный закон «О полиции», который переименовывает сотрудников МВД России в полицейских.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

Закон регламентирует права и обязанности сотрудников, что необходимо для чёткой и эффективной работы полиции и предотвращения случаев необоснованного применения властных полномочий.

Кроме того, закон освобождает органы полиции от дублирующих и несвойственных функций, закрепляет партнёрскую модель взаимоотношений между обществом и правоохранительными структурами.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что на сотрудников полиции возложено выполнение целого ряда задач, являющихся для государства приоритетными: противодействие терроризму, обеспечение безопасности объектов инфраструктуры и мест массового скопления людей, пресечение разжигания межрелигиозной и межнациональной вражды, борьба с организованной преступностью, коррупцией.

Закон вступает в силу с 1 марта этого года.