Круглый стол «Перспективы украинского бизнеса в России»
Во вторник, 8 февраля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Перспективы украинского бизнеса в России».
Мероприятие проходит в рамках спецпроекта «Украино-российские отношения».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
• Наиболее перспективные сферы для сотрудничества украинского и российского бизнеса.
• Характеристика российских активов, наиболее привлекательных для украинских инвесторов.
• Российские и украинские бизнесмены – партнёры или конкуренты?
Участники круглого стола:
1. Алексей УРИН – советник, руководитель экономической группы Посольства РФ в Украине;
2. Анатолий ГИРШФЕЛЬД – президент ИГ УПЭК;
3. Александр СЕЛИЩЕВ – руководитель департамента по стратегическому планированию и анализу компании «ДТЭК»;
4. Константин ГОЛОВИНСКИЙ – руководитель Управления корпоративных коммуникаций ИК «Ренессанс Капитал»;
5. Татьяна ХАНДАЖЕВСКАЯ – юрист международной юридической компании «MAGISTERS»;
6. Мирослав ТАБАХАРНЮК – глава Наблюдательного совета компании «МТ-Инвест»;
7. Владимир КОРНИЛОВ – директор Киевского филиала Института стран СНГ;
8. Дионис ВАСИЛЬЕВ – директор консалтинговой группы «НЭО Центр Украина»;
9. Анатолий СТАРОВОЙТ - генеральный директор УНПА «Укркокс» (из Днепропетровска в режиме Skype).
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.
Адрес Института Горшенина: г.Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).