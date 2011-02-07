Во вторник, 8 февраля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Перспективы украинского бизнеса в России».

Мероприятие проходит в рамках спецпроекта «Украино-российские отношения».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

• Наиболее перспективные сферы для сотрудничества украинского и российского бизнеса.

• Характеристика российских активов, наиболее привлекательных для украинских инвесторов.

• Российские и украинские бизнесмены – партнёры или конкуренты?

Участники круглого стола:

1. Алексей УРИН – советник, руководитель экономической группы Посольства РФ в Украине;

2. Анатолий ГИРШФЕЛЬД – президент ИГ УПЭК;

3. Александр СЕЛИЩЕВ – руководитель департамента по стратегическому планированию и анализу компании «ДТЭК»;

4. Константин ГОЛОВИНСКИЙ – руководитель Управления корпоративных коммуникаций ИК «Ренессанс Капитал»;

5. Татьяна ХАНДАЖЕВСКАЯ – юрист международной юридической компании «MAGISTERS»;

6. Мирослав ТАБАХАРНЮК – глава Наблюдательного совета компании «МТ-Инвест»;

7. Владимир КОРНИЛОВ – директор Киевского филиала Института стран СНГ;

8. Дионис ВАСИЛЬЕВ – директор консалтинговой группы «НЭО Центр Украина»;

9. Анатолий СТАРОВОЙТ - генеральный директор УНПА «Укркокс» (из Днепропетровска в режиме Skype).

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.

Адрес Института Горшенина: г.Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).

