Поживанов живет и работает в Австрии

Экс-председатель Госкомрезерва Украины Михаил ПОЖИВАНОВ не намерен просить политическое убежище в какой-либо стране, поскольку имеет вид на жительство в Австрии.

Об этом он заявил в интервью «Газете по-киевски» (№24 от 7 февраля).

«В отличие от ДАНИЛИШИНА, политическое убежище мне не нужно. У меня есть вид на жительство. Я почти гражданин Австрии, только без права голоса», - сказал М.ПОЖИВАНОВ.

В то же время он заверил, что не намерен становиться австрийским поданным. «Я родился в Днепропетровске, у меня все родственники в Украине. Я себя в отрыве от родины не вижу. Контракт у меня до 2015 года, а разрешение на работу до 2012 года», - сказал он.

М.ПОЖИВАНОВ отметил, что в июне 2010 года ему сделали операцию по удалению камня из желчного пузыря в австрийской клинике «Рудольфинерхауз».

По его словам, в Вене он познакомился с руководителем одной инвестиционной компании, который и предложил ему работу. «Я собрал в Украине все документы – копии дипломов, справки из Минюста и МВД, и 6 сентября мне дали разрешение на проживание и работу в Австрии», - рассказал М.ПОЖИВАНОВ.

Экс-глава Госкомрезерва высказал опасение, что его может задержать Интерпол, однако, уточнил, что на сайте Интерпола пока что информации о нем нет.

«Консультировался с юристами, и мне сказали: чтобы произошла экстрадиция, наши «органы» должны подать все материалы дела. И если там будут только голословные обвинения, то это австрийцы не воспримут», - сказал он.

М.ПОЖИВАНОВ также отметил, что следователи пока не пытались связаться с ним. «Нет. Хотя электронный адрес я не менял со времени работы в столичной мэрии. Повестку на киевский адрес тоже не прислали. Я попросил среднего сына – студента КИМО – нанять адвоката в Киеве, чтобы узнал, какие претензии ко мне», - отметил М.ПОЖИВАНОВ.

Как сообщал УНИАН, Главное следственное управление СБУ возбудило уголовное дело в отношении М.ПОЖИВАНОВА по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по фактам хищения государственных средств на сумму более 7 млрд. грн., в том числе выявленных международными аудиторскими компаниями при проверке использования правительством Украины бюджетных средств в 2008-2009 гг. и в первом квартале 2010 года.

Относительно М.ПОЖИВАНОВА вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении хищения государственных средств на сумму почти 35 млн. грн., он объявлен в розыск.