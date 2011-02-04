Стретовича выгнали из оппозиционного правительства

Владимир СТРЕТОВИЧ исключен из состава оппозиционного правительства, где он занимал должность вице-премьер-министра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, об этом информировал премьер-министр оппозиционного правительства, народный депутат Сергей СОБОЛЕВ.

Он отметил, что В.СТРЕТОВИЧ исключен за окончательный переход на сторону власти.

«Вершиной идейного падения СТРЕТОВИЧА стало голосование за украинофобский законопроект «регионалки» Елены БОНДАРЕНКО, которым украинский национальный музыкальный продукт был лишен государственной поддержки», - сказал С.СОБОЛЕВ.

«Этот закон открыл все шлюзы для окончательной русификации радио- и телеэфира Украины. Словно издеваясь, на это голосование СТРЕТОВИЧ вырядился в вышиванку. Так цинично он приветствовал еще один шаг власти по уничтожению украинского языка», - подчеркнул премьер оппозиционного правительства.

С.СОБОЛЕВ также не исключает других кадровых изменений в составе оппозиционного правительства.

В свою очередь, в переданном УНИАН комментарии В.СТРЕТОВИЧ сказал, что решение об исключении его из состава оппозиционного правительства будет ожидаемым.

«Теневое правительство последний раз собиралось в марте - в первой половине апреля прошлого года. С тех пор заседания не созывались. А если и было такое, то я об этом почему-то узнавал через день. Теневое правительство поняло, что я там со своими позициями и предложениями неуместен. Таким образом я признал для себя, что потерял с ним связь», - отметил депутат.

По словам В.СТРЕТОВИЧА, если формализировали его выход из состава оппозиционного правительства, то так должно быть. «Я о решении исключить меня и еще двух депутатов узнал из Интернета. Официально мне не сообщали. Не просили прийти и выразить свою позицию относительно голосования за изменения в Конституцию. Хотя оно было юридической несправедливостью, но политической необходимостью», - отметил он.

В то же время в пресс-службе В.СТРЕТОВИЧА отметили, что вчера фракция «БЮТ-Батькивщина» не принимала решения об исключении из состава оппозиционного правительства Геннадия МОСКАЛЯ и двух вице-премьер-министров - Юрия КАРМАЗИНА и В.СТРЕТОВИЧА.

3 февраля источник в оппозиционном правительстве сообщил УНИАН, что из состава оппозиционного правительства планируется исключить трех министров за сотрудничество с провластным большинством.

В частности, из состава оппозиционного правительства планируется вывести министра внутренних дел Г.МОСКАЛЯ и двух вице-премьер-министров – Ю.КАРМАЗИНА и В.СТРЕТОВИЧА.

По словам собеседника агентства, решения будет приниматься на заседании фракции «БЮТ-Батькивщина», поскольку оппозиционное правительство создавалось именно решением этой фракции.

Кроме того, собеседник отметил, что исключение из состава оппозиционного правительства связано с голосованием вышеуказанных лиц 1 февраля за изменения в Конституцию относительно продления полномочий нынешнего состава Верховной Рады.