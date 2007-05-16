Публику Майдана разогревают перед приездом Януковича

В Киеве на Майдане Незалежности участники митинга в поддержку Коалиции национального единства ожидают прибытия лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ должен был прибыть на митинг в 16.00.

Несколько минут назад вокруг концертной площадки, установленной на Майдане, представители служб Государственной охраны провели действия, необходимые для обеспечения безопасности премьер-министра.

Вместе с тем, в пресс-службе Кабинета министров корреспонденту УНИАН сообщили, что участие В.ЯНУКОВИЧА в митинге на Майдане еще не подтверждено.

В настоящее время на Майдане звучит музыка, и ряд народных депутатов от Партии регионов готовятся выступить перед участниками митинга.

Как сообщал УНИАН, около семи тысяч сторонников коалиции проводят митинг на Майдане Незалежности в Киеве. Они, как и раньше, держат флаги Партии регионов, СПУ и КПУ, а также государственные флаги Украины.

Сейчас дорожное движение по Крещатику в районе Майдана Незалежности перекрыто. Митинг начался с концерта, а затем был продолжен выступлениями представителей разных регионов Украины, которые поддерживают коалицию.