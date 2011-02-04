Янукович рассказал полякам, что его оговаривают

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает заявления о нарушении демократических стандартов в Украине попыткой „коррупционеров и бюрократов” защитить себя от преследований.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом глава государства сказал, выступая на польско-украинском экономическом форуме в Варшаве.

Президент сказал, что за последние 20 лет независимости Украины в результате нехватки экономических реформ в государстве „заложен фундамент глобальной коррупции”, который пытается разбить новая власть.

„Когда наносится такой сильный, сокрушительный удар по бюрократической системе, она реагирует безусловно с такой же силой. Поэтому мы сегодня видим, как бюрократия, коррупция прикрывается в Украине демократическими лозунгами”, - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ обвинил авторов подобных заявлений в распространенные неправдивой информации.

„Врут без совести, искажают факты, за наворованные деньги нанимают наймитов в Европе, США и внутри страны... и дезориентируют весь мир и украинское общество”, - отметил Президент.

Он также обратил внимание, что реформы, которым положено начало новыми властями, в действительности не способствуют популярности главы государства и правительства, выразив убеждение, что украинцы, которых он назвал мудрым народом, поймут необходимость изменений.

„Страну нужно менять, ее нужно изменять, нужно изменять ее лицо..., нам нужно менять подходы, как говорят, на 180 градусов, и мы это сделаем”, – отметил он.