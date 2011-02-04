В Посольстве Египта считают, что у туристов нет оснований для паники

В Посольстве Египта считают, что у украинских туристов нет оснований для паники.

В частности, выступая на круглом столе «Влияние на Европу политической ситуации в арабских странах», организованном Институтом им. Горшенина, третий секретарь посольства Египта в Украине Мустафа АЛИ подчеркнул, что сегодня все курорты Египта, в частности Шарм-Аль Шейх и Хургада, защищены и безопасны.

«Поэтому я считаю, что нет оснований паниковать у украинских туристов», - отметил он.

М.АЛИ подчеркнул, что украинское посольство внимательно следит за тем, что происходит с украинскими гражданами в Египте.

Представитель египетского посольства также выразил надежду, что вскоре ситуация в его стране будет стабилизирована.

Он отметил, что волнения в стране начались благодаря молодежному движению, которое высказывалось за необходимость проведения реформ. В свою очередь власть Египта поддержала идею необходимости проведения этих реформ.

В то же время, отметил он, некоторые политические течения Египта воспользовались ситуацией, чтобы обратить ее в свою пользу.

«Думаю, что ситуация стабилизируется и все будет нормально, мы (власть – УНИАН) воспользуемся ситуацией, которая происходит, и направим ее в позитивное русло – русло проведения реформ», - сказал М.АЛИ, добавив, что количество протестующих на улицах Египта постепенно уменьшается, и особенно это стало заметно после сегодняшнего интервью Президента Египта Хосни МУБАРАКА.

Представитель египетского посольства выразил надежду, что те, кто сегодня протестует, поймут, что для выполнения их требования власти нужно время.

«Наши люди мудрые, они должны понимать… Давайте не будем преувеличивать ситуацию в Египте и подождем», - отметил М.АЛИ.