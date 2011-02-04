Комитет ВР предлагает отклонить законопроект о пенсионной реформе

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и труда предлагает парламенту отклонить проект Закона Украины "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы", поданный Кабинетом министров Украины.

Как сообщили УНИАН в медиа-центре Федерации профсоюзов Украины, соответствующее решение комитет принял на своем заседании 2 февраля.

Народные депутаты – члены комитета на своем заседании приняли решение обратиться в Верховную Раду Украины с предложением отклонить проект Закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой взять под личный контроль выполнение плана действий правительства по проведению экономических реформ на 2010-2014 гг. "Благополучное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство" в части проведения мероприятий, связанных с пенсионной реформой, а также внести предложения по кадровым изменениям в Министерстве социальной политики, в частности, рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности первого заместителя министра социальной политики Василия НАДРАГИ.

Члены комитета мотивировали свое решение тем, что правительство не учло совместных наработок трех Сторон социального диалога и научных учреждений. В комитете констатируют, что комплекс предложенных в законопроекте мероприятий не решает проблемы финансовой стабилизации солидарной системы пенсионного страхования.

Народные депутаты - члены комитета настаивают, что пенсионная реформа должна осуществляться на системной основе, проверенной опытом других стран и адаптированной к украинским условиям, а именно: социальной справедливости, приемлемости, понимания и поддержки реформы широкими слоями населения; свободы выбора, повышения заинтересованности и ответственности граждан за свое благосостояние в старости; содействие росту национальных сбережений и экономическому развитию страны; защищенности от политических рисков.

«Подытоживая изложенное, необходимо отметить, что без создания надлежащих предпосылок невозможно построить эффективную и справедливую пенсионную систему, обеспечить эффективную защиту права человека на пенсионное обеспечение. Правовое регулирование пенсионной реформы должно осуществляться исключительно на основе положений Конституции и законов Украины. При этом достигнутый уровень пенсионного обеспечения не должен быть уменьшен. В то же время, в законодательстве должен быть закреплен эффективный механизм реализации этих гарантий и ответственность за их несоблюдение», - говорится в сообщении медиа-центра ФПУ.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года Кабинет министров подал на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО выразил надежду, что Верховная Рада примет закон о пенсионной реформе в марте 2011 года.

Вместе с тем, он не исключил, что к этому сроку проект закона может быть отозван из парламента для внесения изменений.